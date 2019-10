Alejandra Rubio no puede ser más feliz junto a su chico, Álvaro Lobo, con quien hace ya un tiempo que se mudó. Tanto, que la pareja incluso ha decidido adoptar una mascota para que les haga compañía. Se trata de un pequeño gatito negro al que han llamado Salem, y que la hija de Terelu Campos ha querido presentar de forma oficial a sus seguidores.

Sin embargo, a estos no se les ha escapado un curioso detalle que ha sido el desencadenante de una gran polémica, y es que Salem tenía al cuello un collarcito con cascabel. Algo, que suele ser bastante molesto para los gatos ya que tienen el oído muy desarrollado.

"¡Quítale el cascabel, por favor! Infórmate, muy perjudicial y molesto para el gato", "Quítale el cascabel del cuello, no es bueno para los gatos, los vuelve locos…" o "Quítale el cascabel, por favor, es una tortura para ella, oyendo ese ruido todo el rato…", le han escrito junto a la publicación de Instagram, y Alejandra no ha tardado en aclarar la situación.

"Os presento a SALEM. Tiene 3 meses y medio. YA LE HE QUITADO EL CASCABEL!! No más comentarios de esos Please", ha rectificado rápidamente la hija de Terelu.

