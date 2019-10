Alejandra Rubio acaba de recurrir una vez más a su canal para compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida, y es que la joven acaba de comenzar sus estudios de Derecho en la universidad, después de dejar la carrera de 'Diseño y Moda' el año pasado.

Así, ha reconocido que el primer día no fue capaz ni siquiera de ir debido a los nervios que sentía, aunque la cosa tampoco pareció mejorar una vez que se animó a ir el segundo. "No pude dormir por la noche, estaba súper nerviosa, acabé vomitando", ha reconocido. Y es que el ser un rostro conocido le pasa factura.

"Una de mis compañeras me estaba haciendo fotos, me molesta, está en mi clase", ha relatado respecto a la incómoda situación que vivió debido a una compañera. "Ya un día le dije que me fastidió mi primer día de universidad, me vine a casa llorando y decepcionada, se cumplió el miedo que yo tenía".

Por suerte, parece que ahora las cosas han mejorado mucho y la hija de Terelu Campos se ha hecho un gran grupo de amigos. "He hecho un grupo de amigos genial, es lo que más agradezco en el mundo, me aportan mogollón de cosas buenas y me lo paso increíble".

