Alejandro Albalá, el ex novio de Chabelita, rompe su silencio: “No soy un maltratador”

Días después de que se hiciera oficial que Chabelita y Alejandro Albalá han roto, el joven ha concedido una entrevista a la revista Lecturas para defenderse de las acusaciones de maltrato con las que se le ha tachado en los últimos días.

“Estoy muy enfadado, no sé de dónde sale esto. Solo puedo demandar, no puede hacer otra cosa si dicen que soy un maltratador. Iremos a juicio, a ver si dicen lo mismo delante de un juez”, declara. Y es que en los últimos días, un programa de televisión dedicado al corazón asegura que hay testigos que vieron como protagonizó un episodio violento contra Isa en el Puerto de Santa María: “Nunca le he puesto la mano encima a Isa. Ya he llamado a mis abogados. Esto mancha mucho. No se me ocurriría hacer algo así”, asegura.

Respecto a la ruptura, afirma que no hay terceras personas y que no está dolido con Isa, aunque sí que ha llorado mucho por ella. Confiesa que lo que le ha enamorado de ella es su voz y su olor: “Estoy enamorado de ella y lo estaba, aunque la gente diga que estaba con ella por interés”.

Respecto a Christopher Mateo, del que en su día se dijo que podría haber tenido algo con Chabelita mientras estaba con Alejandro, dice que siempre confió en ella: “Ella me dice que son sólo amigos, ¿por qué no la voy a creer?”. Aunque asegura que su encuentro con él no fue muy agradable, porque le hablaba “como si me estuviera perdonando la vida”.

De Isabel Pantoja sólo tiene buenas palabras: “Conmigo se ha portado superbien y sé que yo a ella le caigo muy bien”. Al igual que con Kiko Rivera y Anabel Pantoja: “Era con los que siempre hablaba. Con Kiko me llevo muy bien”.