Alejandra Rubio y su novio, Álvaro Lobo, eran inseparables. Su relación parecía ir viento en popa, muestra de ello eran los múltiples mensajes que la hija de Terelu Campos compartía en redes sociales junto a fotos de los dos. Es más, se fueron a vivir junto al madrileño barrio de Malasaña, pero tras dos años juntos la ruptura llegaba inesperadamente.

Primero ambos borraron sus fotos de pareja en sus respectivas redes sociales y más tarde llegaba la noticia del fin de su relación. En aquel momento se apuntó a un acercamiento entre Alejandra y Suso Álvarez, que coincidían cada semana como compañeros en un programa de televisión.

Pero ahora, meses después, la nieta de María Teresa Campos ha querido sincerarse con sus seguidores y revelar el verdadero motivo de la ruptura: "Las relaciones se acaban y la vida sigue. Cada uno teníamos vidas distintas, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está. Felices. No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también".

Y continua confesando el motivo que le ha llevado a hacer esta revelación ahora: "Simplemente he estado evitando el tema, me ha apetecido decirlo ahora y no pasa nada. Un día me levanté y respiré: la mejor época de mi vida. Un día te levantas y se han acabado todas las rayadas y todas las tonterías y dices, por fin".

Según ha confesado no mantiene trato con su ex, pero tampoco se arrepiente de lo que vivieron juntos: "No solo no me arrepiento, sino que no tengo por qué borrar cosas que hayan pasado en mi vida".

