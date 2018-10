Alejandra Rubio explota en Instagram tras sentirse traicionada

Alejandra Rubio ha visto cómo su vida ha cambiado desde que cumpliera la mayoría de edad. La joven ha pasado por unos meses complicados, no sólo por haberse convertido en un personaje público sino también por la salud de su madre.

Ahora ha querido sacar todo lo que llevaba guardado dentro y ha explotado en las redes sociales tras sentirse traicionada por sus amigos: “Quería decir que me he llevado tantísimas decepciones con la gente desde que cumplí los dieciocho que no sé por dónde empezar. Gente súper interesada que de la noche a la mañana han dejado de estar porque ya habían conseguido su objetivo conmigo, que era conocer a tal persona o que les llevara a tal sitio. Niñas que odiaban las cámaras y ahora día sí día también las veo posando en photocalls”.

Y ha añadido: “Me he encontrado con amigos que tenían una doble vida, amigos que me han mentido hasta donde vivían y en qué trabajaban sus padres, amigos que me han reemplazado totalmente cuando les he presentado a alguien que tenga más fama o más seguidores que yo. Amigas que me amaban y que nunca iban a venderme y después me han clavado la puñalada por la espalda. No os podéis hacer una idea de todo lo que he pasado estos últimos 8 meses y supongo que seguiré pasando porque cada vez es algo nuevo. Entonces no os preguntéis por qué ya solo me fío de dos personas. Un beso”.