Alejandra Rubio se ve obligada a tener que dar explicaciones tras ser duramente criticada

Hay ocasiones en las que las redes sociales son implacables. Recientemente, la hija de Teleru Campos, Alejandra Rubio, que se encuentra viviendo un momento complicado con su madre en el hospital recuperándose de su última intervención, se ha visto obligada a tener que pronunciarse a través de las redes sociales tras ser duramente criticada.

Este pasado domingo la joven publicó un Stories desde dentro de un coche donde se la veía rodeada de un gran gentío que disfrutaba de una fiesta en la calle en el centro de Madrid, una publicación por la que Alejandra fue muy criticada.

Fueron muchos los que cuestionaron que la hija de Terelu estuviese disfrutando de una fiesta mientras su madre se encuentra en el hospital tras someterse a una doble mastectomía.

Tras estas acusaciones, la hija de la presentadora no dudó en pronunciarse y dejar claro que ella no estaba disfrutando de ninguna fiesta: "En ningún momento he ido a esa fiesta, he salido de mi casa con mi amiga Esther, que me iba a llevar al hospital, nos hemos encontrado todo ese barullo y estaba justo ahí el coche aparcado. Nos ha costado salir porque ninguna de las dos sabíamos que estaban celebrando el Oktober Fest en mi calle".