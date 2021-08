Alejandra Rubio, enamorada de nuevo tras su ruptura con Álvaro Lobo

Recientemente Alejandra Rubio confirmaba en el programa donde trabaja que había vuelto a recuperar la ilusión con un nuevo chico tras su ruptura con Álvaro Lobo con quien, tras darse una segunda oportunidad, la relación llegaba a su fin. Hace escasas semanas que la influencer lo hizo público pero lo cierto es que ya venía de tiempo atrás.

Ahora, Alejandra vuelve a tener su corazón ocupado y al parecer la ciudad andaluza de Málaga ha sido testigo de ello. Alejandra y su madre Terelu siempre aprovechan en cuanto pueden para viajar hasta allí ya que tienen una casa en la ciudad y al parecer el nuevo amor de Alejandra sería un joven malagueño cuya identidad ha preferido mantener en secreto por el momento. Sin embargo, la propia Terelu ha sido la encargada de revelar que ya conoce a su nuevo yerno.

La presentadora explicaba en el programa de televisión en el que colabora que cuando estaban en Málaga su hija le dijo que quería que conociese a alguien. "Álvaro ya no está en casa, estando en Málaga me dijo que quería presentarme a una persona y me pidió que fuese simpática", aseguraba. El encuentro, que fue muy breve ("Sólo le vi diez segundos"), bastó para que la hija de María Teresa Campos le diese el visto bueno.

Lo poco que se conoce del nuevo amor de Alejandra es que tiene 22 años y es deportista. En el programa donde trabaja la hija de Terelu se desveló algún que otro detalle que, sorprendentemente, la influencer no se tomó tan mal. Lo único que pidió la colaboradora fue que no revelasen su identidad ni mostrasen su imagen ya que "él es una persona privada y no está relacionado con este mundo". "No os dejo que lo enseñéis, me parece una falta de respeto y ahí sí que me enfado,. Él no tiene por qué verse en la televisión si no quiere estar relacionado con esto", mencionaba con un tono un poco más serio.

