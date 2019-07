LA HIJA DE TERELU CAMPOS SE HA MOSTRADO MUY SINCERA

Alejandra Rubio no quiso perderse el desfile de Hannibal Laguna en la MBFWM. A la hija de Terelu Campos le encanta este diseñador y no dudó en acudir al front row para apoyarlo. Desde allí reveló cómo sería su vestido de novia y confesó que hubo un detalle de la boda de Pilar Rubio que no le gustó nada.