Así despidió Alejandra Rubio uno de sus años más difíciles

Alejandra Rubio ha querido utilizar las redes sociales para despedirse de un 2018 que, a pesar de haber sido muy complicado para ella y su madre Terelu Campos, tras someterse a una doble mastectomía, también ha tenido muchas cosas buenas. "Querido 2018: Gracias por todo lo bueno que me has dado. Me han pasado tantas cosas este año... haber cumplido la mayoría de edad, empezar una carrera, independizarme, tener un trabajo y sobre todo levantarme cada día al lado del amor de mi vida", empieza escribiendo.

La influencer no es la primera vez que asegura que mucha gente se le acercaba por interés por lo que ha querido despedirse de estas personas tóxicas en su vida y agradecer a su familia y amigos "Gracias por abrirme los ojos frente a gente tóxica de mi vida que no merecía la pena, he sabido alejarme de todo lo malo y refugiarme en un entorno de personas que me quiere y me aprecian tal y como soy. Personas que han hecho que viva sin rencor, con positividad y dándome maravillosos consejos. Gracias por la familia que tengo y por la familia que he elegido que son mis fantásticos amigos, algunos de toda la vida y otros que me han demostrado en tan poco que merecen muchísimo la pena".

Por último, ha hecho una recopilación de fotografías de los mejores momentos de su 2018 en los que aparecen su novio, Álvaro Lobo, sus padres, su abuela y todos sus amigos.

Stories de Alejandra Rubio | Instagram

