El motivo por el que Alejandra Rubio ha recibido un aluvión de críticas

Alejandra Rubio lleva ocho meses siendo mayor de edad y por tanto su rostro es reconocido por muchos españoles. La noche del lunes realizó una ronda de preguntas y respuestas por los Stories de Instagram en la que no salió muy bien parada, donde decidió borrar todo sin dejar rastro de nada.

"¿Quieres casarte algún día? ¿Es lobo, su novio, el amor de tu vida? ¿Qué hubieras estudiado de no ser Diseño de Moda? ¿Crees en los horóscopos?", al principio, eran preguntas muy normales las que respondía la hija de Terelu. Sin embargo, apareció una pregunta que parecía sencilla pero que formó una oleada de críticas al ser respondida por la joven:"¿Eres feminista?", a lo que dijo: "No, creo en la igualdad, pero no comparto muchas cosas que afirma el feminismo. Yo creo que todo llevado al extremo es malo", respondía la joven.

Acto seguido compartía frases de sus seguidores en respuesta a su contestación en las que se podía leer cómo querían aclararle que el feminismo se basa en la igualdad entre hombres y mujeres. Ante esto Alejandra seguía insistiendo en que "existen ramas del feminismo muy radicales con las que no estoy de acuerdo", y sus fans seguían comentando que no lo había entendido bien y que no podía decir eso.

Horas más tarde, era imposible entrar en sus Stories de Instagram, había eliminado todo. Las críticas recibidas por su visión del feminismo han conseguido que la joven decidiera borrar todas sus respuestas y no contribuir a aumentar la polémica surgida con una pregunta que parecía una tontería.