Alejandra Rubio confirma su ruptura con Álvaro Lobo

Después de varias semanas de rumores, ha sido la propia Alejandra Rubio la encargada de hacer pública la noticia de su separación de Álvaro Lobo un año después de reconciliarse por sorpresa tras su polémica ruptura sentimental a principios de 2020 y de que la nieta de María Teresa Campos protagonizase un mediático romance exprés con el empresario Tassio de la Vega.

Ahora, y aprovechando el regreso de Alejandra a Málaga para continuar disfrutando del verano en la que considera su "segunda casa", Álvaro ha vuelto a casa de la hija de Terelu Campos para recoger sus pertenencias y comenzar una etapa nueva por separado. Con la discreción que le caracteriza, Lobo entró en la que ha sido la casa de la pareja en el último año cargado con un altavoz, pero sin querer dar detalles de cómo se encuentra tras la decisión de romper su relación con la colaboradora televisiva.

"Ya no estoy con Lobo" explicaba Alejandra recientemente en el programa donde trabaja, pillando a todos por sorpresa con este alarde de sinceridad. "Las cosas se acaban, no hay que darle más vueltas, cada uno tenía su vida y ya está" argumentaba al respecto. "Hemos acabado bien, en estos días se lleva las cosas de casa, yo llevo un mes en Málaga con mi madre" comentó la joven, dejando claro que su relación ya estaba rota desde hace algunas semanas. Negando cualquier tipo de rumor, la pequeña de 'Las Campos' sentenció: "No hemos roto por terceras personas".

Lobo, por su parte, continúa con su postura de discreción frente a los medios y, completamente mudo, evita pronunciarse sobre esta nueva ruptura con Alejandra que, esta vez sí, parece la definitiva. Muy serio, el Dj ha llegado a la que era su casa dispuesto a recoger sus pertenencias del que fue su nidito de amor con la hija de Terelu Campos, sobre quien nunca se ha pronunciado públicamente, demostrando que los que creían que tras el fin de su relación hablaría sobre cómo se comportan en la intimidad 'Las Campos' se equivocaban.

