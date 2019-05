Alejandra Rubio confiesa la verdadera razón por la que tuvo que acudir al psicólogo

Alejandra Rubio ha aprovechado una vez más su canal para sincerarse con sus seguidores, y esta vez con un mensaje muy claro. La hija de Terelu Campos ha hablado sobre lo importante que es pedir ayuda a un profesional cuando se necesita, haciendo referencia a su propia experiencia.

La influencer ha insistido en que ir al psicólogo no debe verse como algo negativo, y de hecho ha animado a todos aquellos que tengan algún problema a ir sin miedo.

"Siempre he tenido un problema muy gordo. Tengo muy mala leche, entonces hubo una época que me enfadaba por todo y todo me parecía mal, y me generaba un problema en mi vida. Entonces decidí ir al psicólogo y la verdad es que me vino fenomenal. Aprendí un poco a gestionar mi mala leche, porque tengo mucho carácter pero lo puedes gestionar", confesaba la joven.

Además, ha querido recalcar que ni su madre ni su padre tuvieron nada que ver con la decisión, sino que ella la tomó por sí misma. "Yo no fui porque mis padres dijeran que tenía que ir al psicólogo, fui por mi propia voluntad", aseguraba.

Sin duda, un mensaje muy positivo que puede servir de mucha ayuda a quienes, como ella, están pasando por una etapa similar.

Esta no es la primera vez que Alejandra sorprende con un vídeo, ya que hace muy poco hacía uso de la misma plataforma para cargar contra su enemiga Oriana Marzoli.