Alejandra Rubio comienza sus estudios entre críticas por ser una mantenida

Alejandra Rubio ha iniciado una nueva vida: acaba de mudarse junto a su novio, Álvaro Lobo, a un piso en Malasaña y ha iniciado sus estudios en Diseño.

Pero esta felicidad se ve salpicada por las críticas que le acusan de ser una “mantenida”. De ahí que la hija de Terelu Campos haya querido salir al paso de este tipo de comentarios explicando la situación: “¡Y dale maracas! Que la casa me la pago yo, vamos, yo la mitad y Álvaro la otra. A ver si os pensáis que encima de que me voy de casa me van a pagar la casa mis padres”.

Y ha añadido en su defensa: “Me han ayudado comprando el menaje, la vajilla, el sofá y la cama porque mi regalo de los 18 lo cancelé porque sabía que les tenía que pedir una ayuda en cuanto a cosas para la casa. ¡Pero la casa la pago yo!”.