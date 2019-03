"No me alegro de los males ajenos"

La mujer de Jesulín ha participado en un programa de Antena 3 Canarias donde se le ha preguntado sobre la noticia rosa del momento, la supuesta infidelidad del marido de Belén Esteban, Fran Álvarez con Arantxa Contreras. Campanario asegura que, cuando ocurren estas cosas, no sólo lo pasa mal uno, sino también el 'entorno', y por ello no creo que "de eso haya que alegrarse nunca".

María José Campanario confiesa que nunca se ha visto en una situación similar "es muy complicado saber cómo me sentiría". "A mi se me ha humillado muchísimas veces, no por parte de mi marido, pero sí con temas parecidos". Ella no le da ninguna credibilidad a los supuestos romances de Jesulín, "me lo tendría que encontrar con alguien subida encima para creermelo".

La 'Campa' sí se muestra molesta cuando se intenta hacer un paralelismo entre su vida y la de Belén Esteban. "Aunque las televisiones se empeñen, mi vida no es paralela a la de estas personas. No me incumbe, ni soy nadie para opinar sobre comunicados de otros, ni de probemas ajenos".

Sobre la versión que su marido Jesulín de Ubrique tiene sobre este asunto, María José se ha mostrado rotunda, "Él ni se entera de estas cosas. Me podréis creer o no, pero en mi casa no se ve ese tipo de televisión".