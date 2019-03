Alberto Isla y Techi se han casado en Sanlúcar de Barrameda en una boda a la que no asistieron famosos

La boda no tuvo exclusiva de los medios

La polémica pareja formada por la ex de Kiko Rivera y el ex de Chabelita ya son oficialmente marido y mujer. Alberto Isla y Techi se dieron el 'sí quiero' el pasado fin de semana en la Iglesia de Santo Domingo de San Lúcar de Barrameda, Cádiz, una ceremonia a la que no acudió ni la prensa ni personajes famosos, a pesar de que los novios esperaban más atención mediática.