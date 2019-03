Alberto Isla, ante la puerta de casa de Chabelita: "Está durmiendo con otro en mi cama"

El culebrón Chabelita y Alberto Isla no ha hecho más que empezar. Tras los tuits que ha publicado Chabelita en los que afirma que su madre, Isabel Pantoja, "es la mejor del mundo", Alberto Isla toma la revancha.

El joven acudía a la casa que antes compartía con su ahora ex novia y su bebé, pero aunque ha llamado insistentemente nadie le ha abierto la puerta. Esto ha provocado que la rabia se apodere de él.

"Está durmiendo con otro en mi cama". Además, el joven ha confesado que no le dejan ver a su hijo Alberto Jr., llegando incluso a afirmar que "me amenazan; bueno, me chantajean".

Unas declaraciones que seguramente tengan contestación por parte de la familia Pantoja… ¡Menuda historia de desamor!