Alberto Garzón se levanta la camiseta y enseña su tatuaje de la constelación de Perseo

Los tiempos que corren nada tienen que ver con la imagen clásica que los políticos estaban 'obligados' a dar en el hemiciclo, pues con el surgimiento de los nuevos partidos hemos podido ver todo tipo de outfits complementados con rastas, coletas o piercings. Ahora, uno de los diputados del Congreso nos ha mostrado su tatuaje oculto.

No es ni más ni menos que Alberto Garzón, el portavoz de IU-UP, que ha querido compartir con todos este pequeño secreto a través de su cuenta de Instagram. Con una foto en la que aparece frente al espejo de un baño levantándose la camiseta, un fotógrafo plasma su original tatuaje: la constelación de Perseo.

"El fotógrafo de ElPais Uly Martin me ha hecho esta foto para su serie obtenida en los cuartos de baño. Y ha descubierto mi tatuaje de la constelación de Perseo!", ha escrito junto a la sorprendente instantánea, que ha sido recibida con mensajes de los seguidores del tipo "yo me caso", "lo tienes todo, querido" o "me desmayo y me derrito". ¡Exitazo!