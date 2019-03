Alberto Garzón es criticado en Twitter por gastarse 100.000 euros en su boda con Anna Ruiz

Aunque la mayoría de críticas iban dirigidas al coste de la boda, muchos usuarios en las redes también se metieron con el look tanto del novio, de la novia y de los invitados a la ceremonia. Una boda que se celebró el pasado sábado en Cenicero (La Rioja) , municipio en el que Garzón pasó su infancia junto a su familia.

Ante esta situación, el político no ha querido quedarse callado y ha publicado un mensaje en su perfil de Facebook defendiéndose de tantas acusaciones: "Durante varias semanas la prensa de derechas se hizo pasar por invitados de la boda para obtener información; otra se la inventaron- como el precio del menú, tres veces por encima del real-; e incluso el día de la boda se intentaron colar en el recinto en varias ocasiones. También nos amenazaron con boicotear la boda, y ya está convenientemente denunciado" .

Al conocer la noticia, los usuarios de Twitter no han tardado en reaccionar y estallar contra él dejándole infinidad de comentarios negativos como: "Con lo que costó el menú de la boda de Alberto Garzón se le podía haber dado de comer a un módulo entero de Soto del Real" o "Alberto Garzón, boda con wedding planner. Hay que joderse con el rojerío patrio" , decían cabreados algunos de los usuarios.

La boda de Alberto Garzón la paga él. La boda del rey la pagaste tú. Pero critica a Garzón, no vaya a parecer que no eres gilipollas.

No critico que Alberto Garzón gaste un pastón en su boda, critico que me de lecciones si yo gasto mi dinero en lo que me sale de los huevos.