Alberto Garzón se casa con su novia Anna Ruiz

Así ha sido la boda de Alberto Garzón

La pareja ha formalizado su relación en una ceremonia íntima en la localidad riojana de Cenicero. Tanto Alberto Garzón como Anna Ruiz no podrán asistir a la manifestación organizada hoy en Barcelona con el lema 'No tinc Por', pero el presidente de IU no se ha olvidado de los ciudadanos en este día.