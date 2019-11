Este viernes 15 de noviembre Albert Rivera cumplía 40 años en medio de la polémica por dimisión después de los resultados electorales que consiguió su partido en el 10N. Las reacciones no se hicieron esperar y tras las bonitas palabras del líder de Ciudadanos a la que es su chica, Malú, fue ésta la que se pronunció poco después por primera vez.

Desde entonces, Rivera se ha dedicado a su vida personal alejado de la pública. Además hay que tener en cuenta los rumores de embarazo que rodean a la pareja y que hace pocos días un paparazzi de una cadena conocida pudo ver a la pareja haciendo una parada en un restaurante de carretera cuando se dirigían al sur.

Ahora Albert Rivera ha decidido celebrar su 40 cumpleaños con una fiesta en su casa rodeado de sus familares y amigos más cercanos como Begoña Villacís, Miguel Gutierrez, Juan Carlos Girauta y algunos más.

Sin embargo en las fotografías no podemos ver a Malú por lo que no sabemos con exactitud si acudió a la fiesta o si ya se encontraba dentro de la casa y por eso las cámaras no captaron su presencia.

...

Seguro que te interesa...

La madre de Albert Rivera se pronuncia a los rumores de embarazo de Malú