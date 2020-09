Albert Rivera desvela cómo conoció a Malú y cómo reaccionan a los rumores de pareja

Hace más de un año que Albert Rivera y [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/celebrities/temas/malu-1|||Malú]] son pareja de forma oficial después de los muchos meses de rumores. El ex político dejó su anterior vida y decidió dedicarse en cuerpo y alma a su libro 'Ciudadano libre'.

Además, ahora también tiene puesto el corazón en su segunda hija, la primera en común con la cantante, que llegó al mundo hace unos meses y a la que han querido llamar Lucía.

Ahora Rivera está haciendo promoción de su libro y ha acudido al programa de Bertín Osborne, donde ha contado cómo comenzó su relación con la artista y otros detalles.

"Nos conocíamos ya, éramos amigos. Conocía gente de esa generación. Rompí me relación, me quedé solo, y ella también. Tú piensas esto no va a pasar porque es un lío de narices, un político, una artista… todo el mundo hablando… pero cuando uno se enamora de alguien y mutuamente… arriesgando muchas cosas y rompiendo muchos tabúes de este país. Cuando quieres a alguien y crees en algo no hay quien lo pare", revelaba.

"Estando juntos se inventaron que habíamos roto. Era la primera vez que se conocían las familias y me empiezan a llegar mensajes al móvil, lo siento, ánimo, si necesitas algo y ella igual", aclaraba en cuanto a los rumores de su supuesta ruptura.

"Nos miramos ¿hemos roto? Y estábamos tan de cachondeo que dijimos que sepáis que hemos roto, porque o te lo tomas a broma o demandas a todo el mundo", contaba.

