Alba Flores vive su peor momento en un evento

Alba Flores acudió la pasada noche al estreno de 'El fotógrafo de Mauthausen', la última película de Mario Casas, aunque la actriz realmente no quería asistir a éste, sino al de la película de su compañera de 'Vis a Vis', Najwa Nimri.

"Estoy con muchísimas ganas de ver esta película. He estado codo con codo con Najwa. Cuando la estuvo grabando y con cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla", comentaba la Alba a los reporteros que le estaban preguntando se tenía ganas de ver la película. La actriz todavía no había sido consciente de su error hasta que le hicieron la siguiente pregunta: "¿Eres muy fan de Mario?", y ella responde confusa "¿de Mario?, ¿de Carlos será?".

El reportero le avisó de que el estreno no era de la película de Najwa Nimri sino de 'El fotógrafo de Mauthausen', por lo que la actriz muerta de la vergüenza, se gira y ve que efectivamente se había confundido de estreno. Antes de irse mira a los reporteros y les dice:"No me lo puedo creer, estoy flipando. Vale, vale. Lo que me acaba de pasar". Sonrojada, Alba se va directamente sin casi despedirse. ¡Dale al play y no te pierdas este divertido momento!