La valiente confesión de Alba Díaz con la que se ha ganado el aplauso de sus seguidores

Alba Díaz es una de las influencers del momento y como tal suele compartir con sus seguidores su día a día como, por ejemplo, sus rutinas de ejercicio. Un sacrificio al que tiene que someterse, como la mayoría de la gente, para lucir un buen físico, pero en esta ocasión ha querido hacer una reflexión que ha sido muy aplaudida.

"Sé que es una época complicada para muchos porque llega el verano, lo sé porque yo he pasado por eso. No he estado bien conmigo misma. Ha habido veranos que me ha costado bañarme y ponerme en bañador", ha comenzado diciendo la hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’.

Pero ha querido dejar clara una cosa: “La verdad que se pasa fatal y yo quiero que sepáis que, al final, la sociedad puede decir misa que cada uno tiene que ser feliz con su cuerpo y, si queréis entrenar para manteneros, para adelgazar, la verdad es que si queréis hacerlo, hacedlo, pero todos somos diferentes. Cada uno es diferente, cada uno tiene su cuerpo y es de una manera. Yo quiero que esa gente no se sienta insegura porque al final es una pérdida de tiempo. Solo hay una vida y hay que aprovecharla”.

Alba revela que estaba viendo la tele y le dieron ganas de meterse un atracón y, tras comerse un bol de cereales, pensó que el entrenamiento que había hecho no le había servido para nada. Pero luego llegó a esta conclusión: “Yo siempre voy a seguir comiendo, me gusta la comida. Como y devoro, soy grande de cuerpo, de hueso. Peso, no soy delgada y estoy orgullosa. Tengo mis curvas, tengo mi pecho, mi culo. La gente que no es tan delgadita y tiene sus curvas tiene que estar orgullosa”.