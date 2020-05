Hace una semana que Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés, publicó la primera imagen en bikini luciendo tipazo de escándalo.

Sin embargo, entre los miles de comentarios positivos recibidos también tuvo alguna crítica. Ahora la influencer ha querido hablar abiertamente de su cuerpo y de cómo se siente, revindicando así el empoderamiento y la importancia de quererse así mismo.

Junto a una imagen de ella en bañador, Alba decía "No quieras parecerte a los demás, ser diferente mola. Sé tú, quiérete, valórate, ámate, mímate y a tomar viento lo que opinen los demás. No le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Pues listo".

"Yo tengo estrías, tengo algo de celulitis, como todos, no peso tres kilos, tengo inseguridades a veces, pero al final yo soy yo y no voy a dejar de serlo por nadie ni nada. La cabeza alta señores y señoras. Lo importante es estar sanos y salvos. Lo demás, es un capricho", sentenciaba la joven (y no podemos estar más de acuerdo).

