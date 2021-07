Alba Díaz revela qué síntomas tiene tras dar positivo en covid

La hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés', Alba Díaz, ha dado positivo en coronavirus y así lo ha compartido a través de su Instagram Stories. La influencer se hizo una prueba de antígenos hace unos días porque se encontraba realmente mal, aunque esta prueba dio negativo, los síntomas de Alba eran sospechosos, así que decidió hacerse una PCR, y fue ahí cuando vio que efectivamente, tal y como sospechaba, era positivo. "Os preguntaréis, esta niña que hace metida en casa tres días. Pues os cuento un poquito. Hace dos días me hice la prueba de antígenos, di negativo, me encontraba fatal y dije: 'venga, me voy a hacer la PCR'", contaba la influencer a sus seguidores.

Ahora mismo se encuentra aislada, lleva tres días en casa: "Tengo tos, cansancio, mocos y he perdido el gusto y olfato. Esos son mis síntomas. Di negativo en la de antígenos y positivo en la PCR al día siguiente. Solo digo eso! Cuidaos que está el tema que no veas…", contaba y aconsejaba la influencer a todos sus seguidores, ya que la quinta ola cada día suma más contagios en nuestro país.

Alba Díaz | Instagram Stories Alba Díaz

"Me hice la PCR y estuve todo el día en casa, me hice la de antígenos y estuve todo el día en casa, y nada resulta que he dado positivo. Estoy aquí comiéndome una ensalada como si nada y llevo tres días en casa", cuenta la influencer.

Alba tenía cita para la vacuna este martes 27 de julio, pero ahora tendrá que esperar hasta pasar el virus para que le puedan poner la primera dosis. Después de verla disfrutar de sus vacaciones en Marbella, la hija de Vicky Martín Berrocal tendrá que hacer un alto entre todos los planes que tenía y recuperarse de esta enfermedad.

