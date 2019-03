Alba Díaz Martín, la hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés', cumple 18 años

Alba Díaz Martín es fruto del matrimonio entre Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' y, aunque siempre ha estado al margen del mundo celebritero, la joven ha cumplido 18 años y va en camino de convertirse toda una influencer. Con casi 40.000 seguidores, ya son muchas las marcas que se han fijado en la joven para que promocione sus productos en sus redes sociales.

Además, ha trabajado en varias ocasiones como modelo para la colección de Victoria, la firma de ropa de su madre, y luce sus vestidos en las fiestas y eventos a los que es invitada, que no son pocos.

Pero Alba no sólo es una influencer en potencia sino que además es muy buena estudiante. De hecho, está matriculada en una de las universidades más elitistas de Madrid: The College for International Studies. Un exclusivo centro cuya matrícula cuesta unos 20.000 euros al año, en el que estudian los hijos de la alta sociedad. De hecho, Froilán estudia en esa misma universidad, lo que generó rumores de romance entre ellos después de que se les viese juntos en un par de ocasiones. Unos rumores que ya fueron desmentidos.

Aunque el pilar más importante para ella es su familia. No sólo tiene una estupenda relación con sus padres con quien pasa el mayor tiempo posible. También tiene una excelente relación con sus hermanos, Manuel y Triana, y con la mujer de éste Virginia Troconis a quien cariñosamente llama Vir. De hecho, los cinco se fueron de viaje a París hace unos días para celebrar el cumpleaños de Alba.

La hija del Cordobés se ha convertido en una joven estupenda que seguro se convertirá en uno de los rostros más mediáticos de nuestro país.