Alba Díaz está de lo más emocionada con la nueva etapa que acaba de emprender en Paris, aunque antes ha tenido que decir adiós a los suyos. Una despedida algo dolorosa, aunque sabiendo que el futuro que tiene por delante es de lo más prometedor. Así lo demostraba la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' con un romántico mensaje a su chico:

"¿Y a ti que te voy a decir? Gracias por aparecer en mi vida, por no soltarme jamás, por enseñarme tanto en tan poco, por cuidarme como me cuidas y hacerme ser mejor persona!...", le escribía Alba.

A lo que su novio no dudaba en responderle de la misma forma: "Gracias a quien te puso en mi camino, gracias por ser cómo eres, por lo que has demostrado, por quererme cómo lo haces, por el verano tan increíble que me hiciste vivir, por quitarme 10 años de encima y volver a los deseados 20", afirmaba el empresario.

Y ahora que Alba ya se encuentra en la capital francesa, ya ha empezado a compartir algunas de las nuevas experiencias que está viviendo allí. De momento, la influencer se ha dedicado a conocer la ciudad en compañía de su madre, tal y como ha mostrado en su Instagram. Además, se van conociendo más detalles de su estancia, por ejemplo, que la joven se alojará en un lujoso apartamento en una de las mejores zonas de Paris, el distrito VIII, que tiene un precio de 3.155 euros al mes, tal y como revela el portal Jaleos. Sin embargo, el precio vale completamente la pena, ya que la casa dispone, entre otras cosas, de dos dormitorios y un amplio y luminoso salón con grandes ventanales.

Seguro que te interesa...

Una espectacular Alba Díaz posa sobre las olas del mar más sexy que nunca