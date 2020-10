Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal, confiesa qué significa para ella Virginia Troconis, la mujer de su padre 'El Cordobés'

Alba Díaz no es sólo la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' sino que, a sus veinte años, y con 235.000 seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las influencers más populares en la actualidad. Cercana, natural y espontánea, la joven acaba de confesar a sus seguidores cómo definiría en una sola palabra a sus padres y qué significa para ella Virginia Troconis.

Alba reside en Madrid, y, aunque echa mucho de menos a su madre, que se ha mudado a Portugal desde hace unos meses con su pareja, Joao Viegas, la joven está centrada en terminar sus estudios. La influencer ha desvelado que acaba en junio su carrera de 'Business and Comunication' y que todavía no tiene ni idea de lo que hará después, pero que le gusta que la vida le sorprenda.

Muy sincera, la influencer no ha dudado en definirse como "sensible" y confesar, a sus seguidores, que "tengo mis complejos. Como todos, claro que tengo. Pero tener un complejo no debe impedir que te quieras. Sí hay cosas que cambiaría de mí, tanto física como mentalmente". Además, a la joven no le ha importado desvelar que su reto es "adelgazar" y que siempre intenta "ser yo misma en todo momento y no vivir una falsa realidad".

Pero, lo que de verdad nos ha sorprendido es cómo Alba define, con una sola palabra, a sus padres. Mientras de Vicky Martín Berrocal destaca, principalmente, su "valentía", de su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés', se queda con su "nobleza". Para Virginia Troconis, mujer del diestro y con la que la hija de la diseñadora tiene una estrecha relación, también tiene unas preciosas palabras que, sin duda, habrán emocionado mucho a la venezolana, ya que confiesa que "significa tanto para mí que no sabría por dónde empezar. La quiero y la querré siempre. Es mi segunda mamá".

