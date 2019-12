Alba Díaz decidía romper su relación con Javier Calle tras un año juntos. La hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' exponía los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión, pero ahora la influencer ha estallado en las redes sociales por culpa de los rumores que rodean a su ya ex.

Y es que según varios medios, el verdadero motivo del fin de su relación habría sido la infidelidad del empresario. Algo que no ha sentado nada bien a Alba que no ha dudado en defender a Javier a través de unas palabras en las que muestra su enfado.

"Creo que ya basta. No me suelo pronunciar pero estoy viendo y escuchando cosas de programas y otras cosas raras que no tienen sentido. Siento que no tenéis corazón, que lo único que queréis es hundirme la vida y hundírsela a mi expareja al que quiero que me muero", ha comenzado diciendo Alba.

La influencer ha continuado alabando a su ex y pidiendo a los medios que le dejen en paz. ¿Quieres saber qué más ha dicho? ¡Dale arriba al play!

