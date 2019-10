Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés', se encuentra de lo más feliz en París, donde ha ido a proseguir con sus estudios de Económicas Y, en esta nueva aventura de la influencer, ella no se olvida de su madre, ya que ha presumido con orgullo uno de sus diseños.

Sin embargo, la belleza y espectacular figura de la joven no ha sido lo único que ha acaparado la atención de sus seguidores, quienes no han dudado en comentar su delgadez, e incluso han insinuado que podría deberse a un excesivo uso del Photoshop.

"¿Cuántas tallas te has quitado con el Photoshop? ¡Qué descaro!", "Una dudilla, o has perdido un montón de kilos o te has pasado con el Photoshop", "Menudo filtro, hija", "¿¿¿Pero esta quién es???", le han escrito en la publicación.

