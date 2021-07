Alba Díaz demuestra con esta foto cómo es la relación con su exnovio

Alba Díaz y Javier Calle Mora están disfrutando de su vida por separado, pues tanto el empresario como la hija de 'El Cordobés' tienen nuevas ilusiones con las que compartir sus vidas. Aún así, la influencer ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su expareja a través de sus redes sociales.

La hija de Vicky Martín Berrocal publicaba este lunes un boomerang con el que fue uno de los amores de su vida.''Qué bonito encontrarme con una persona tan importante en mi vida y poder hablar y reír como si nunca hubiera pasado el tiempo! Agradecida de tenerte!'', fueron las palabras que dedicaba Alba al empresario, a través de sus Instagram Stories.

Alba Díaz | Instagram stories Alba Díaz

Alba y Javier siguen manteniendo una buena relación, a pesar de que su noviazgo se acabó hace mucho tiempo, después de tener varias idas y venidas. ''Me ha dado tanto en tan poco… no os lo creéis. Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi'', les confesaba a sus seguidores a través de una publicación en Instagram.

''Viva lo bonito, lo bello de la vida, dure lo que dure. Apreciar, valorar, sentir y quererse, al entorno, a uno mismo, vamos a quedarnos con todos los detalles, con toda la magia y así va a ser eterno. Gracias'', fueron las palabras que el andaluz le dedicó en su día a la joven tras su ruptura.

La pareja terminó su relación de la forma más buena posible, además, a pesar de que ahora sus caminos son totalmente diferentes, ambos se siguen teniendo ese aprecio y cariño por todo lo vivido, aprendido y compartido.

Javier Calle y Alba Díaz | Gtres

