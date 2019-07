Alba Díaz tiene una relación muy especial con sus padres, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal. En esta ocasión la influencer ha querido tener un muy bonito detalle con el torero, que acaba de cumplir 51 años.

Junto a una imagen en la que aparece ella de bebé mientras su padre la sostiene en brazos, Alba ha querido volcar toda la admiración que siente por su progenitor.

“Claro ejemplo de un luchador, un hombre con las ideas claras desde que era un niño, valiente, constante, humilde, gracioso, buen amigo y mejor padre! Ha cumplido sus sueños, ha sacado adelante a mucha gente, ha dado lo mejor de sí mismo sin pedir nada a cambio, nada lo que es NADA, siempre con una sonrisa y siempre con la verdad por delante!”, ha escrito en su perfil de Instagram.

Y continuaba escribiendo: “Cuando alguien me dice que tengo suerte de tener los padres que tengo tiene razón, no hay nadie como ellos, no hay nadie como tú @elcordobesoficial. Te quiero con todas mis fuerzas papa! Gracias por acompañarme en el camino y enseñarme a vivir!”.

