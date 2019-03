Alba Carrillo y Fonsi Nieto hacen las paces por el bien de su hijo Lucas

Fonsi Nieto estaba muy dolido con Alba Carrillo por no haber podido ver a su hijo Lucas el día de su 38 cumpleaños, algo que echó en cara a la supermodelo en televisión. Alba, que no se caracteriza por tener la boca cerrada, no tardó en lanzarle algún que otro dardo envenenado. Sin embargo, parece que la expareja ha hecho las paces por el bien de su hijo.

Carrillo y Nieto se han reunido para tratar determinados temas relacionados con el pequeño, siempre buscando lo mejor para el menor. Se habló de la custodia, de la manutención y, como ha confesado la maniquí: "He salido muy contenta de la reunión. Ha sido un encuentro agradable y ya está todo solucionado". ¿Habrán vuelto a recuperar su amistad?

Alba Carrillo, tras la reunión con Fonsi Nieto | Gtres

Y es que el enfrentamiento entre el expiloto de motociclismo y la que todavía es mujer de Feliciano López pilló a todos por sorpresa, pues siempre habían tenido palabras bonitas el uno para el otro. Aunque la cosa no iba con él, quien no salió bien parado de esta reunión fue el tenista. "Fonsi al menos es el padre de mi hijo. Feliciano no es nada", decía entre risas Alba.

Por su parte, Fonsi no ha querido hacer ningún tipo de declaración, simplemente ha pedido respeto porque se trata de un menor de edad. "Ha habido un malentendido y bueno, ya está todo arreglado", se justificaba la madrileña. Eso sí, ya ha advertido que nadie haga, diga o rumoree con algo relativo a su madre. "Que por ahí no vayan, que no vayan…", decía amenazante.