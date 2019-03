Alba Carrillo suma un nuevo enemigo a su larga lista

Alba Carrillo sigue sumando enemigos a su larga lista. Hace unos días la modelo visitó el plató de un programa de televisión y durante la entrevista soltó alguna que otra ‘prenda’ que seguro que a Fonsi Nieto, padre de su hijo Lucas, no le hizo ninguna gracia.

Alba habló de la movida que tuvo con el Dj mientras estaba de vacaciones en Miami, cuando Fonsi se puso muy nervioso al tener a su hijo lejos con todo lo que estaba sucediendo con el huracán Irma: “¿Cómo se te ocurre?”, me dijo. Como si yo fuese la mujer del tiempo. Pero ahí le disculpo. Estaba nervioso y su hijo estaba lejos”.

A partir de ahí empezó a largar de su excuñada y la cosa fue de mal en peor: “Yo es que a su hermana no la trago. Nunca nos hemos llevado bien pero a raíz de tener el niño todo fue a peor”, dijo sobre la hermana de Fonsi. Y añadió: “Nunca se me olvidará el día que llegamos del paritorio, cogió a Lucas y le dio el primer biberón. Parecerá una tontería pero ese gesto me dejó rota varios días”, declaró.

Entre la demanda que tiene con el expiloto y la que tiene también de parte de su exmarido Feliciano López… ¿Habrá que sumar una más?