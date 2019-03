Alba Carrillo sufre un duro revés en su batalla judicial contra la familia de Feliciano López

Alba Carrillo tiene varios frentes legales abiertos, uno con su exmarido, Feliciano López, y otro con el padre de su hijo, Fonsi Nieto. Lo que pone a la modelo en una situación muy incómoda y estresante.

De hecho, ha perdido la primera batalla legal contra Feliciano. Alba decidió denunciar a Víctor, el hermano de Feliciano, por una supuesta falsificación de una firma en un contrato de un empleado doméstico.

Ahora el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Pozuelo de Alarcón ha dado la causa por archivada, lo que podría ser perjudicial para el proceso legal que mantiene con su ex marido. El tenista aún no se ha pronunciado al respecto y se centra en resolver su batalla particular con la modelo por la liquidación de sus bienes tras su separación.

Por otro lado, Fonsi Nieto y ella están luchando en los tribunales por la custodia de su hijo Lucas y en este aspecto ninguno de los dos está dispuesto a ceder, así que se prevé que sea una lucha muy larga y dura que, quieran o no, es algo que desgasta emocionalmente a ambas partes.

La decisión del ex piloto se manifestó después de que Alba llevase al pequeño Lucas a un plató de televisión, lo que no sentó nada bien al piloto. Además, éste quería cambiar el régimen de visitas y reajustar la pensión de manutención que debe aportar, algo con lo que la modelo no está nada de acuerdo.

Parece que estas van a ser unas Navidades duras para Alba quien, aunque está feliz con su nuevo novio David Villaespín, los conflictos legales con sus ex parejas empañarán estas fechas tan especiales.