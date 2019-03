Alba Carrillo sobre Feliciano López: "He tenido la desgracia de encontrarme con él. Maldigo el día en que le conocí"

De entre todos los rostros conocidos que acudieron a la premiere del mediometraje 'El mundo entero', protagonizado por Loles León y dirigido por Julián Quintanilla, destacamos la presencia de Alba Carrillo, que ha vuelto a arremeter contra Feliciano López.

Cuando Alba tiene que hablar de las supuestas indirectas que el tenista le manda en sus redes sociales, en Twitter e Instagram, ella dice irónica: "¿Quién? ¿Qué Feliciano habla? Que va, si él nunca habla de nada. Ni su familia, ni su hermano. Sobre todo, no puede ser que él lance indirectas, no me lo creo. Qué malos sois…", terminaba diciéndonos a la prensa.

Aunque parece que ha recargado las pilas y estaba mucho más sonriente y relajada, Carrillo ha sido firme con sus declaraciones y ha asegurado que: "Las cosas me hacen daño dependiendo de quién las diga. Feliciano es una persona que he tenido la desgracia de encontrarme… Maldigo el día que yo conocí a ese hombre".

Aunque también ha tenido palabras bonitas para los suyos, como para su ex Fonsi Nieto y su novia actual, Marta Castro, quienes acaban de anunciar públicamente su futura boda. "Ella quiere mucho a mi hijo, se porta súper bien y para mí eso es lo máximo. Estoy súper contenta con la boda", decía la todavía mujer de López.

Eso sí, al finalizar la pequeña entrevista, Alba no ha perdido la oportunidad de lanzarle un dardo envenenado al tenista, al que ha llamado: "Infeliciano".