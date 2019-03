Alba Carrillo rompe su silencio y arremete contra Fonsi Nieto y Feliciano López

Parece que la guerra entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto no llega a su fin… Después de que saliera a la luz que el expiloto pretende empezar una lucha para conseguir la custodia total de su hijo Lucas, la modelo se ha pronunciado al respecto asegurado que no tiene miedo: "Me voy defender con todas mis armas", ha dicho Alba.

Alba se ha mostrado muy segura y ha confesado que no tiene miedo, nadie la puede cuestionar como madre y así lo ha dicho: "Como madre soy intachable. Tomaré las medidas necesarias siempre por la vía legal sin usar portavoces", decía refiriéndose a Kiko Matamoros, quien no es santo de su devoción.

En cuanto al padre de su hijo, la ex de Feliciano López lo tiene claro: "No voy a hablar mal de su padre", ante todo le tiene un enorme respeto por ser quien es. Aunque no ha podido morderse la lengua y ha confesado que Fonsi odia a su madre, Lucía Pariente, y una manera de hacerle daño a ella es a través de su exsuegra.

El respeto que tiene hacia Fonsi no lo tiene hacia el que fuera su marido Feliciano López, el tenista tampoco se ha librado de que la modelo le dedicara unas palabritas: "A Fonsi le voy a respetar porque es el padre de mi hijo, con Feliciano no, voy a ir con todo el cargador", además ha hablado sobre lo que dijo su archienemigo Matamoros respecto a que el tenista iba a declarar en el juicio como testigo a favor de Fonsi: "¡Me parto de risa!, que va a ir de testigo. Lo que tiene que hacer es tener sus propios hijos, si puede, en lugar de hablar de los míos".

Pero Alba ha ido más allá asegurando que al deportista no le gusta verla feliz: "Cuando ve una foto mía feliz y contenta con mi novio en Maldivas les fastidia mucho", asegura. Por si esto no fuera poco, también ha querido expresarse en redes sociales con un mensaje dirigido a todos sus enemigos: "Si puedes soportar oír la verdad que has dicho retorcida por malvados para hacer una trampa para tontos. O ver rotas las cosas a las que habías dedicado tu vida y agacharte y reconstruirlas con herramientas desgastadas… serás un hombre, hijo mío".