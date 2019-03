Alba Carrillo recibe un inesperado regalo de su novio, David Vallespín

Alba Carrillo ha tenido un año muy duro pues tiene dos frentes judiciales abiertos, uno con Feliciano López por la liquidación de bienes de su matrimonio, y otro con Fonsi Nieto por la custodia de su hijo, algo que es emocionalmente devastador. Por suerte, Alba cuenta con un gran apoyo, su novio David Vallespín, quien cuida de ella en estos momentos de incertidumbre.

Pero afortunadamente, la modelo ha comenzado el año con una sorpresa que le ha devuelto la sonrisa, y es que los Reyes Magos le han hecho un regalo muy especial para ella. "Hace tiempo me enamoré de estos dos sujetalibros de osos polares Art-Decó belgas, de los años 40. Hay veces que ves piezas que te transmiten buenas vibraciones como las personas y éstas lo hicieron", cuenta la modelo junto a la fotografía que ha publicado en su perfil de Instagram.

"Otro día que fuí al anticuario de mi suegra ya no estaban, los habían vendido, pero no... los había guardado David para que me los dejaran los Reyes Magos a su paso por nuestra casa. Se que me van a traer suerte. De pequeña coleccionaba osos de peluche, y se que estos osos me van a traer toda la felicidad de aquella época", añadía en la imagen.

Y es que Alba ha encontrado la felicidad junto a David quien es su pilar fundamental. Además, la colaboradora tiene una relación excelente con su suegra con quien salía hace poco en sus redes sociales. De hecho, los sujetalibros son del anticuario que tiene la madre de David.