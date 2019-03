Alba Carrillo quiso cancelar su boda con Feliciano López días antes de celebrarse

Dicen que lo que mal empieza, mal acaba, y sino que se lo digan a Alba Carrillo y Feliciano López. Y es que si recientemente varios medios se hacían eco de la noticia de que el tenista se había planteado no casarse días antes de celebrarse la boda, ahora esta noticia se desmiente y se informa de que fue la modelo, supuestamente, la que se planteó cancelar todo con la boda a la vuelta de la esquina.

Ha sido el periodista Kike Calleja quien ha revelado esta bomba informativa en el programa 'Sálvame', quien informa de que la convivencia entre la pareja fue mal desde un primer momento: "Alba quería suspender la boda una semana antes del enlace porque la convivencia se hizo insoportable. La familia de Feliciano López se metía demasiado en la relación. Sin embargo, Feli no lo permitió y luchó porque se celebrara. No fue él quien no quería casarse como se ha dicho. Aquel día Feliciano lloró y se emocionó muchísimo. Eso no lo hace un hombre que no quiere a una mujer".

Además Calleja asegura que aunque la familia del tenista ha desmentido rotundamente haber sido uno de los problemas que motivaron su separación, la influencia de estos terminó minando al matrimonio. "Alba quería saludar a la prensa tras la boda y el hermano de Feliciano no, ya que así bajaba el precio de la exclusiva".

"No puedo dar más detalles porque no se me permite pero si se pudiera contar cómo se ha portado Feliciano con Alba y su familia se podría liar muy gorda. Son cosas muy fuertes", sentenciaba Calleja.