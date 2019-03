Alba Carrillo no pudo entrar a la casa de Feliciano López para recoger sus cosas

LE PROHIBIERON LA ENTRADA

El divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López no tiene fin. Cuando parecía que ambos habían tomado caminos por separado y que cada uno estaba superando la ruptura -a su manera- volvemos a quedarnos con los ojos como platos. La modelo ha ido junto a su madre, su mejor apoyo, a casa del tenista a recoger todas sus pertenencias, cosa que no le ha sido posible porque Feliciano no había autorizado su entrada.