Alba Carrillo se pronuncia por primera vez en Instagram tras su ruptura con Feliciano López

Uno de los bombazos de este ajetreado mes de junio ha venido de la mano de Alba Carrillo, quien hace una semana confesó para ¡Hola! que Feliciano López le había pedido el divorcio "de manera fría y distante". La modelo está destrozada y no oculta su dolor, pues ahora se ha pronunciado por primera vez en las redes sociales tras el suceso.

"He estado unos días fuera pero ya estoy en mi hogar que es, siempre, el lugar donde esté Lucas. Gracias a todos los comentarios de ánimo y cariño que me han infundido tantas fuerzas. Soy la mujer con más suerte del mundo porque hoy mis manos duermen entrelazadas con alguien que me quiere y a quien amo con el alma y ese, no os engañéis, es el verdadero éxito en la vida: amar. Como dice Antonio Gala: 'El que no ama siempre tiene la razón: es lo único que tiene'", ha escrito en Instagram junto a una foto de su mano cogiendo la de su hijo Lucas.

Con estas palabras, parece que Alba está empezando a asumir la ruptura y a darse cuenta de que lo que más le importa en el mundo es su hijo, lo demás es secundario. Además, añade el hashtag #reflexionesparaLucas, lo que da a entender que está intentando explicarle al niño por qué Feliciano ya no vive con ellos después de tanto tiempo compartiendo su día a día. ¡Ánimo!