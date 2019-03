Alba Carrillo opina sobre la modelo a la que relacionan con Feliciano López

Alba Carrillo se ha estrenado con su sección en un programa de televisión de la mejor manera: hablando de la modelo a la que relacionan con su exmarido, Feliciano López.

“No la conozco. En desfiles no me la he encontrado, y yo por la noche no salgo y creo que ella trabaja en una discoteca”, ha dicho. Más tarde, confesaba a los reporteros que la esperaban a la salida de su nuevo trabajo: “Es guapísima, la verdad es que le pega”.

Según la periodista Beatriz Cortázar, en conversaciones con el tenista, asegura que ve a Elena Valencia, que es como se llama la chica en cuestión, tan “solo como una amiga”. Por su parte, la chica ha declarado a Look que se conocieron por amigos comunes y que han salido varias veces con más gente, y una vez los dos solos al cine.

Solo el tiempo dirá si hay algo entre ellos dos. Por el momento la que está encantada con su chico es Alba, el ingeniero de su misma edad al que ya dedica publicaciones con mensajes de amor en Instagram.