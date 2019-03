Alba Carrillo le recuerda a su ex Fonsi Nieto por Twitter la fecha real del cumpleaños de su hijo Lucas

Fonsi Nieto comentó emocionado en su cuenta personal de Twitter que estaba celebrando el cumpleaños de su hijo y era uno de los días más felices de su vida. Además subió una fotografía de una tarta que le regalo y de un coche de juguete con el que se veía al pequeño Lucas la mar de feliz.

Hasta aquí todo correcto, sin embargo que ha entrado en acción la madre del niño y expareja de Fonsi, Alba Carrillo. Quien no dudó en rectificar al Dj recordándole la fecha real del cumpleaños: "El cumple de Lucas es el jueves 17 de Octubre, no hoy". A lo que Fonsi contestó: "Muchísimas gracias, en verdad es el día 17 pero yo lo he celebrado hoy con él..."

Esta trifulca 2.0 deja entre ver que la relación entre ambos no es tan buena como se pensaba existiendo así bastante tensión entre ambos. Pero cuál será el motivo principal por el que Fonsi no ha podido celebrar con todos el cumpleaños de su hijo… ¿No lo habrá invitado Alba? ¿Habrá sido él quien no ha querido ver a su expareja?