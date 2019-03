Alba Carrillo lanza un dardo envenenado a Feliciano López en Instagram

Alba Carrillo asegura que ya ha asimilado que se ha puesto un punto y final en su historia de amor con Feliciano López, que su divorcio es definitivo y que no hay vuelta atrás.

Sin embargo, las palabras de la modelo no suenan muy creíbles. Su cuenta personal de Instagram está repleta de mensajes subliminales dedicados a su ex y eso no lo puede negar, porque es evidente. El último dardo envenenado que le ha lanzado al tenista ha sido el post de 'Insta' en el que aparece la portada del libro 'Historia de un Canalla' de Julia Navarro.

"Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. He destruido sueños y reputaciones, he traicionado a los que me han sido leales, he provocado dolor a aquellos que quisieron ayudarme. He jugado con las esperanzas de quienes pensaron que podrían cambiar lo que soy. Sé lo que hice y siempre supe lo que debí hacer. Esta es la historia de un canalla. La mía", es la cita del libro que anuncia Alba en sus redes.

Feliciano, ajeno a las críticas que recibe en las redes sociales, está disfrutando de una visita a Gstaad, recorriendo las calles de la ciudad, disfrutando del sol y la piscina.

Según ha contado ella, su relación con el tenista no funcionó porque precisamente era un 'canalla', palabra que, aunque nunca ha dicho, ha dejado entrever siempre que ha expuesto las razones del divorcio.