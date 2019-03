Alba Carrillo habla sin tapujos del infierno que ha vivido con Feliciano López

"No voy a hablar mal de mi ex-mujer " contestó Feliciano López en una entrevista que dio a los medios de comunicación. Además, añade que su mayor preocupación es el sufrimiento que pueda tener su familia y que no soportará ciertas afirmaciones que sobrepasen algunos límites, como por ejemplo: "decir que llamé a la policía para que Alba no entrara en casa es una barbaridad, es mentira".

Parece que aunque Feliciano quiera seguir comportándose ante los medios como un caballero le va a costar mucho conservar esa fama, sobre todo tras las declaraciones que Alba Carrillo ha dado a la revista Diez Minutos. "Feliciano es un cobarde y su madre lo controla todo", es la declaración con la que se abre la entrevista.

La modelo está calentando motores, calentando y preparándose para una batalla campal que se ha desatado en los medios y que por ahora no tiene fin.