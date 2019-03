Alba Carrillo felicita a Fonsi Nieto por su boda con Marta Castro

A través de las redes sociales

Fonsi Nieto ha supuesto un gran apoyo para Alba Carrillo durante su separación de Feliciano López. El expiloto no ha dudado en mostrarlo públicamente y a pesar de que la modelo no está atravesando su mejor momento personal, no ha dudado en felicitar a su ex después de que a través de la revista ¡HOLA! anunciase su compromiso con Marta Castro. La pareja celebrará su enlace la próxima primavera en Ibiza.