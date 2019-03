Alba Carrillo y Feliciano López, la 'guerra' que mantienen a través de las redes sociales se les empieza a ir de las manos

Todas las semanas tenemos un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Alba Carrillo y Feliciano López, y es que ambos protagonistas en vez de poner paz en su divorcio y acabar de una vez con todos los problemas que tienen no paran de avivar el conflicto con mensajes que se envían a través de las redes sociales o los medios de comunicación

Así, la semana pasada Alba hacía una de sus declaraciones más fuertes sobre su ex comentando que se arrepentía de haber conocido a ''infeliciano'' y que no había nada bueno que le quedara de su recuerdo: "Es una persona que he tenido la desgracia de encontrarme y... maldigo el día que yo conocí a ese hombre". Y agregó: "Pensé que iba a sentar la cabeza pero el que nace cerdo muere lechón".

Esta última frase no debió de sentarle demasiado bien al tenista pues hizo la siguiente alusión en su cuenta de Instagram: "bien bueno que está el cerdo". Y es que, los mensajes que publican los dos en sus redes sociales suelen llevar algún mensaje implícito donde arremeten el uno contra el otro, una forma de actuar con la que demostrarían que ninguno de los dos han pasado página.