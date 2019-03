Alba Carrillo: "Feliciano López me ha bloqueado"

Este pasado fin de semana, Feliciano López concedía una entrevista a la periodista Beatriz Cortázar para el diario ABC. Era la primera tras su divorcio, y el tenista dijo alto y claro que nunca hablaría mal de su exmujer y que se quedaría con los momentos buenos del matrimonio.

El tenista también esperaba que toda la tormenta pasase lo antes posible y aseguraba que lo que más le dolía era el dolor que todo este asunto le pudiera estar causando a su familia. Por otro lado, también desmentía el episodio que su ex relataba días antes, cuando él llamó a la policía si no se iba de su casa.

Ahora ha sido Alba la que ha querido contestar a estas declaraciones en el mismo medio. “Estos días me he enterado de muchas historias y de la vida paralela que hacía durante nuestro matrimonio. Yo notaba cosas raras y por eso saltaba cada dos por tres, porque entonces no lo entendía”. Y añade: “Cuando volvimos a hablar fue el 9 de junio. Me citó a las 10 de la mañana para anunciarme que quería divorciarse. Me quedé en shock porque estaba segura de que podíamos arreglarlo, pero entendí que no había más que decir”.

Respecto a si el divorcio será de mutuo acuerdo, la modelo contesta que no tiene ni idea: “No le voy a pedir la casa ni una pensión compensatoria. Mi abogada es quien se encarga, pero no es mi intención pedir nada raro”. Y sigue: “Creo que de verdad nos casamos enamorados, y lo ha intentado, pero sus hábitos de vida hacen que al final cabra tire al monte. Su familia ha estado muy encima nuestro, yo ya se lo dije llorando antes de la boda”.

La maniquí termina: “Dicen que somos incompatibles y nadie recuerda que antes de casarnos hemos vivido un año juntos y dos de novios. Desde la boda quisimos tener un hijo y no tomamos precauciones, pero yo ya veía cosas raras”. Y remata: “No tenemos ningún contacto desde que le escribí cuando me enteré que iba diciendo que era bipolar. Su respuesta fue bloquearme del whatsapp”.