Alba Carrillo estalla en las redes sociales tras las informaciones que se están publicando sobre su divorcio con Feliciano López

La separación de Feliciano López y Alba Carrillo cada día nos tiene más asombrados, y es que si ya nos quedamos de piedra cuando ella anunció su divorcio del tenista mediante una exclusiva en ¡Hola!, ahora el cruce de acusaciones ha hecho que la modelo estallase en su cuenta personal de Instagram.

Después de que Alba confesase al periodista Kike Calleja la última conversación que había mantenido con el tenista en la terraza de la casa que compartía con él, ya que, según ella cree, Feliciano no permitió a la modelo entrar en casa porque, según informan, tenía una nueva amiga dentro, el hermano de Feliciano, Víctor López, no ha dudado en dar la cara por él: "Si ella quiere decir lo que haya dicho en los medios, es cosa suya. Mi hermano siempre se ha mostrado con una educación intachable y así lo seguirá haciendo. Llevaban muchos meses mal, le sorprenderá a ella pero a nosotros no".

Hasta tal punto está llegando el choque de acusaciones que la modelo no ha podido más y ha estallado mostrando su gran enfado en las redes sociales: "Venga, ¿alguien más que se quiera subir a este carro? Mi delito ha sido no aguantar todo por llevar un bolso bueno colgado en el antebrazo... Me sorprendió el divorcio en su momento (ahora ya no porque tengo piezas del puzzle que no tenía) porque la que tenía motivos más que suficientes para dejar la relación era yo pero luchaba sin parar porque estaba enamorada... Estoy cansada ya, si la gente tiene una vida tan plena, no sé qué hace hablando de temas que no son los suyos... que se dediquen a dar el "cante", porque todos son muy buenos amigos suyos pero no se bajaron del barco el verano pasado para ir a su boda. Mis amigos como son anónimos y de toda la vida se dedican a apoyarme en silencio, que es lo que deberían hacer todos, ya que no han estado debajo de mi cama para saber lo que pasaba, algunas igual encima pero debajo... NO!".