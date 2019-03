Alba Carrillo encuentra en Fonsi Nieto a su mejor apoyo tras romper con Feliciano López

Desde que nos enteramos del divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López mucho se ha hablado al respecto y muchas han sido las polémicas que han protagonizado. Aun así, independientemente de todo esto, la modelo y presentadora está intentando volver a la normalidad en su vida y ha encontrado en su ex y padre de su hijo, Fonsi Nieto, el mejor apoyo.

Y es que, Fonsi ha demostrado desde el principio que él está ahí para ayudar a Alba en todo lo que necesite: "Alba tiene todo mi apoyo y lo tendrá siempre porque tenemos un hijo que es una preciosidad y va por encima de todo", aseguró recientemente el DJ. "Voy a estar al lado de la madre del niño en lo que le haga falta", añadía.

Por ello, y demostrando la buena relación que mantienen Alba y Fonsi han salido este fin de semana a cenar junto a su hijo Lucas tal y como hemos podido comprobar a través de la instantánea que la top publicó en Instagram: "Cenita con papá", comentaba

Además, hace poco Carrillo declaró que si hay algo le duele especialmente de su ruptura con Feliciano es que su hijo se haya visto envuelto en medio: "Como madre me siento muy culpable, porque me separo del padre de mi hijo cuando tiene un año, me enamoro y al final pues le cambias de vida porque te has enamorado, y ahora le vuelvo a cambiar de vida porque hemos roto y me duele que mis errores los pague él", decía.